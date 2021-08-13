Речь идет о препарате производства AstraZeneca.

Польша продаст Украине вакцину от коронавируса с коротким сроком годности. Речь идет о более чем миллионной партии AstraZeneca. Первая партия приедет уже в августе.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM, передает РБК-Украина.

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Польский чиновник отметил, что это будет именно продажа, а не бесплатная передача препарата. В общем Киев приобретет 1,2 миллиона доз вакцины.

"Те вакцины, в которых короткий срок годности, будут переданы на Украине. Уже в августе мы передадим первую партию — более 650 тысяч, а планируем — 1,2 миллиона", — сказал он.

Как сообщалось, Украина получит от Греции, которой помогала тушить масштабные лесные пожары, дополнительные партии вакцины от коронавируса. Афины выделяют 100 000 доз AstraZeneca.

Напомним, согласно исследованию ученых Оксфордского университета, предварительное заражения коронавирусом не обязательно защищает от COVID-19 в долгосрочной перспективе. Пациенты, выздоровели, могут заболеть второй раз уже через шесть месяцев, поэтому им все равно нужно вакцинироваться.

Как стало известно 13 августа, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.

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