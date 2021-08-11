Греция передаст Украине дополнительную партию вакцины AstraZeneca

В Украину поступит партия из 100 тысяч доз AstraZeneca.

Украина получит от Греции, которой помогала тушить масштабные лесные пожары, дополнительные партии вакцины от коронавируса. Афины выделяют 100 тысяч доз AstraZeneca. Также скорее всего премьер Греции приедет в Киев на саммит Крымской платформы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Также читайте Балтийские страны дают Украине вакцину от коронавируса: какой именно препарат и для кого он

Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 августа переговорил по телефону с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, которому выразил поддержку в связи с масштабными лесными пожарами. Украинский премьер пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию и поблагодарил за предоставление Украине 100 тысяч доз вакцин AstraZeneca.

В свою очередь, Кириакос Мицотакис поблагодарил Украину за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным. Он отметил, что, учитывая значительный опыт украинских пожарных, будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.

Кроме того, стороны также обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Считаю, что наши страны имеют значительный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества, в частности в сферах сельского хозяйства, IT, туризма, космической отрасли, судостроения. Уверен, что совместными усилиями мы сможем усилить динамику нашей торговли. Этому, в частности, будет способствовать проведение очередного заседания Межправительственной Совместной украинско-греческой Рабочей Группы по экономическому, промышленному, техническому и научному сотрудничеству", — добавил Шмыгаль.

Напоследок глава украинского правительства отметил, что Украина ценит поддержку Грецией ее суверенитета и территориальной целостности. Шмыгаль также поблагодарил за поддержку Украины.

"Убежден, что Ваш визит в Украину по приглашению президента на саммит инаугурации" Крымской платформы "и на празднование Дня Независимости будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества", — подытожил премьер.

Читайте также:

Спасли два населенных пункта: как украинские пожарные помогают тушить лесные пожары в Греции (фото)

(фото) Еще три страны присоединились к участие в саммите Крымской платформы — Кулеба

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку