Еще три страны присоединились к участию в саммите Крымской платформы — Кулеба

Еще три страны присоединились к участию в саммите Крымской платформы — Кулеба

Общее количество участников возросло до 37.

Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты. Сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве.

Об этом в вторник, 10 августа сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", — написал он в Twitter.

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