Еще три страны присоединились к участию в саммите Крымской платформы — Кулеба

Общее количество участников возросло до 37.
Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты. Сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве.
Об этом в вторник, 10 августа сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, поэтому ждем новых подтверждений", — написал он в Twitter.
Напомним:
- В Киеве начался форум экспертов Крымской платформы.
- Ранее ТСН.ua расспросил у Дмитрия Кулебы еще больше подробностей по подготовке Крымской платформы. По словам министра, Франция и Турция еще определяются, на каком уровне будут представлены.
- Также ТСН.ua разбирался, почему лидеры США, Германии и Франции не захотели приехать в Киев, и что ждет Крымскую платформу после первого учредительного саммита. Уже известно, что США на Крымской платформе представит министр транспорта.