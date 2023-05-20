Премьер Италии досрочно покинет саммит G7: что произошло

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони приняла решение досрочно покинуть саммит "Большой семерки", который проходит в японском городе Хиросима. Такое решение обусловлено масштабными наводнениями, которые охватили Италию и больше всего поразили север страны.

Об этом сообщает издание ANSA.

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Мелони перенесла итоговую пресс-конференцию на вечер субботы из-за необходимости вернуться в Италию. Сразу после проведения брифинга она отправится домой, чтобы "внимательно следить за чрезвычайной ситуацией" в Эмилии-Романьи.

Отметим, что ранее премьер-министр Италии проинформировала лидеров G7 о критической ситуации в своей стране. Она также выразила благодарность за "солидарность с Италией и пострадавшими от наводнения людьми".

Напомним, ранее сообщалось, что визит украинского президента Владимира Зеленского на саммит "Большой семерки" (G7) может иметь переломные последствия.

Кроме того, мы ранее информировали, что в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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