Стометровая "стена" пыли обрушилась на Китай

Дорожной полиции пришлось помогать автомобилям, застрявших на скоростных магистралях.

Жуткая стихия — на северо-запад Китая обрушился зрелищный пылевой шторм.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Стометровая стена песка из пустыни Гоби в считанные минуты накрыла старинный город Дуньхуан. Небо над ним стало желтым, а видимость местами упала до 5 метров.

Дорожной полиции пришлось помогать автомобилям, застрявших на скоростных магистралях, освободить полосы движения.

Люди, которые были на улице, были вынуждены прятаться от внезапной стены пыли.

mirror.co.uk

Обычно от пылевых штормов Китай страдает весной, в этом году в Пекине из них отменили сотни авиарейсов. Причинами такого явления называют вырубку лесов и эрозии почвы.

Новости мира: пылевой шторм накрыл северо-запад Китая, видимость местами упала до 5 метров

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