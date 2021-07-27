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Стометровая "стена" пыли обрушилась на Китай

Стометровая "стена" пыли обрушилась на Китай

Дорожной полиции пришлось помогать автомобилям, застрявших на скоростных магистралях.

Жуткая стихия — на северо-запад Китая обрушился зрелищный пылевой шторм.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Стометровая стена песка из пустыни Гоби в считанные минуты накрыла старинный город Дуньхуан. Небо над ним стало желтым, а видимость местами упала до 5 метров.

Дорожной полиции пришлось помогать автомобилям, застрявших на скоростных магистралях, освободить полосы движения.

Люди, которые были на улице, были вынуждены прятаться от внезапной стены пыли.

© mirror.co.uk
mirror.co.uk

Обычно от пылевых штормов Китай страдает весной, в этом году в Пекине из них отменили сотни авиарейсов. Причинами такого явления называют вырубку лесов и эрозии почвы.

Новости мира: пылевой шторм накрыл северо-запад Китая, видимость местами упала до 5 метров

Новости мира: пылевой шторм накрыл северо-запад Китая, видимость местами упала до 5 метров