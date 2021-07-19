В Малайзии полиция катком раздавила более тысячи установок для майнинга криптовалюты

В Малайзии полиция катком раздавила более тысячи установок для майнинга криптовалюты

Конфисковано криптовалюты на $408 миллионов.

Полиция малайзийского города Миры публично уничтожила изъятое у майнеров оборудования, которое оценивается примерно в $ 1,6 миллиона. Всего в ходе рейдов по противодействию незаконному майнингу было изъято 1069 ASIC-майнеров.

Об этом сообщает CNBC.

По обвинению в краже электричества были арестованы шесть человек. Майнеры были оштрафованы на сумму до $ 1900 каждый и приговорены к тюремному заключению на срок до восьми месяцев.

Ранее два брата, которые основали криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt в ЮАР, исчезли. А вместе с ними биткоины 69 тысяч пользователей платформы на сумму 3,6 млрд долларов. По данным СМИ, это может быть масштабнейшая криптоафера в мире.

А хакерская группа DarkSide получила 90 миллионов долларов выкупа в биткоинах с 47 криптокошельков.

Продавец криптовалюты хочет построить крупнейшую в мире майнингову ферму и разбогатеть

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