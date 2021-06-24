В ЮАР исчезли братья с биткоинами на 3,6 млрд долларов

В ЮАР исчезли братья с биткоинами на 3,6 млрд долларов

По данным СМИ, это может быть самая крупная криптоафера в мире.

Два брата, которые основали криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt в ЮАР, исчезли. А вместе с ними — 69 тысяч пользователей платформы на сумму 3,6 млрд долларов.

Об этом сообщил Bloomberg.

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В апреле старший из братьев и глава компании Амир Каджи заявил, что компанию сломали. Он попросил клиентов не обращаться к юристам и власти. Мол, это замедлит процесс возвращения потерянных денег.

Однако инвесторы обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. По информации юристов, сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки.

Hanekom Attorneys не удалось выяснить, где находятся братья. Юристы установили, что биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через большие Майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить.

Братья Каджи запустили Africrypt в 2019 году.

На пике стоимости пропавшие биткоины оценивались более чем в 4 млрд долларов, пишет Bloomberg. Это может быть наибольшей суммой криптовалютного мошенничества в долларах.

В прошлом году в Южной Африке рухнул криптовалютний трейдер Mirror Trading International: тогда инвесторы потеряли 1,2 млрд долларов.

Как сообщалось, хакерская группа DarkSide получила 90 миллионов долларов выкупа в биткоинах с 47 криптокошельков.

Биткоин — это криптовалюта, которая была создана в 2009 году. В отличие от расчетов через банки, биткоинами можно рассчитываться в Интернете без каких-либо посредников.

В мире все больше набирает популярность криптовалюта Биткоин

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