Жена Павлика умилила снимками выписки из роддома

Екатерина Репяхова поделилась трогательными фото в своем фотоблоге.

Жена украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, которая 10 дней назад родила первенца, порадовала поклонников новыми трогательными снимками.

Так, молодая мама на своей странице в Instagram опубликувла фото, сделанные во время выписки из роддома.

На фотографиях Екатерина позирует с мужем, мамой и всеми, кто ее приехал поздравить.

instagram.com/repyahovakate

В заметке к фото Екатерина поблагодарила коллектив за роды, ивент-компании за оформление, а также подружкам за поздравления.

instagram.com/repyahovakate

"А вот и фото с выписки. Хочу еще раз поблагодарить весь коллектив родильного" Адонис "по максимально комфортные и уютные роды. Спасибо за шарики и мишек. Мишки покорили всех. Спасибо семье, моим подружкам Анне и Катюши, которые были рядом в момент выписки. Спасибо всем друзьям и родным за цветы, подарки и добрые слова. Спасибо моя Инста-семья, моя любимая аудитория, за каждое сообщение. Простите, если кому-то не ответила. Ценю каждого ", — отметила в фото жена музыканта .

instagram.com/repyahovakate

Поклонники оценили фото и засыпали молодую семью теплыми пожеланиями.

Катя юная девушка, а мудрости как в зрелой женщины! Счастье вашей семье!

Поздравляем от души!

Фото бомбезно! Вы просто молодцы!

Больше и лучше, что может быть в жизни, носить лучшее слово мама. Желаю наслаждаться каждой секундой жизни маленького, чтобы он вас радовал постоянно. Будьте все счастливы и здоровы!

Напомним, на днях Екатерина Репяхова обнародовала фото, сделанные во время родов и рассказала, как рожала сына. Жена музыканта поделилась подробностями того, как их мальчик появился на свет.

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