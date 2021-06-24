У ПАР зникли брати з біткоїнами на 3,6 млрд доларів

У ПАР зникли брати з біткоїнами на 3,6 млрд доларів

За даними ЗМІ, це може бути найбільша кріптоафера у світі.

Два брати, які заснували криптовалютну інвестиційну компанію Africrypt в ПАР, зникли. А разом з ними - 69 тисяч користувачів платформи на суму 3,6 млрд доларів.

Про це повідомив Bloomberg.

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У квітні старший з братів і глава компанії Амір Каджі заявив, що компанію зламали. Він попросив клієнтів не звертатися до юристів і влади. Мовляв, це сповільнить процес повернення втрачених коштів.

Однак інвестори звернулися в юридичну фірму Hanekom Attorneys. За інформацією юристів, співробітники компанії втратили доступ до програмно-апаратної платформи за тиждень до передбачуваної атаки.

Hanekom Attorneys не вдалося з'ясувати, де знаходяться брати. Юристи встановили, що біткоіни з рахунків Africrypt в ПАР вивели і провели через великі Майнінг-пули, після чого криптовалюту стало неможливо відстежити.

Брати Каджі запустили Africrypt у 2019 році.

На піку вартості зниклі біткоїни оцінювалися більше ніж в 4 млрд доларів, пише Bloomberg. Це може бути найбільшою сумою криптовалютного шахрайства в доларах.

У минулому році в Південній Африці зазнав краху криптовалютний трейдер Mirror Trading International: тоді інвестори втратили 1,2 млрд доларів.

Як повідомлялося, хакерська група DarkSide отримала 90 мільйонів доларів викупу в біткоїнах з 47 криптогаманців.

Біткоїн — це криптовалюта, яка була створена у 2009 році. На відміну від розрахунків через банки, бітоїнами можна рохраховуватись в Інтернеті без будь-яких посередників.

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