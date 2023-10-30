События в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Угрозы расправиться с евреями — следствие работы российской государственной пропаганды, которая десятилетиями культивировала среди россиян чувство ненависти к другим народам", — добавил он.

Николенко также напомнил о выступлениях с оскорбительными антисемитскими заявлениями главы Кремля Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую. Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где угодно в мире", — Олег Николенко. .

Отметим, что во время визита в Пекин глава Кремля Путин отреагировал на ракетный удар по больнице в Секторе Газы и осудил действия Израиля, поддерживая боевиков террористической группировки ХАМАС.

Напомним, что глава МИД России Ларов заявил, что страны Запада якобы начинают беспокоиться из-за того, какого монстра они "вырастили" в Украине.

А раньше посоветовал россиянам отдыхать в Северной Корее.

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