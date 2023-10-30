У МЗС прокоментували погрози розправитися із євреями в Махачкалі

Російська пропаганда десятиліттями культивувала серед громадян РФ почуття ненависті до інших народів.

Події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів", — додав він.

Ніколенко також нагадав про виступи з образливими антисемітськими заявами очільника Кремля Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі", — Олег Ніколенко.

Зазначимо, що під час візиту до Пекіна очільник Кремля Путін відреагував на ракетний удар по лікарні в Секторі Гази і засудив дії Ізраїлю, натомість підтримував бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, що очільник МЗС Росії Ларов заявив, що країни Заходу нібито починають турбуватися через те, якого монстра вони "виростили" в Україні.

А раніше порадив росіянам відпочивати в Північній Кореї.

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