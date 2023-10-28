Ларов каже, що Захід починає побоюватися України.

Країни Заходу починають турбуватися через те, якого монстра вони "виростили" в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Захід зараз уже навіть починає трошки побоюватися, якого монстра він виростив, враховуючи те, що Зеленський та його команда все менша слухаються та все більше виступають з претензіями".

Зокрема, Лавров закцентував на тому, що "Україна вимагає від союзників озброєння".

Раніше у четвер, 26 жовтня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США очолюють “хрестовий похід” проти країн, які “захищають власні інтереси”.

Читайте також: