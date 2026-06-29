В Венесуэле стремительно растет количество жертв мощных землетрясений

Последствия землетрясения в Венесуэле

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В Венесуэле местные и международные спасательные команды продолжают поиски уцелевших под завалами через четыре дня после того, как два мощных землетрясения всколыхнули северный штат Ла-Гуайра.

Об этом сообщает The Associated Press .

По официальным данным, количество подтвержденных жертв стихийного бедствия уже достигло 1 450 человек, еще десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести.

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Хотя с каждым часом шансы найти живых уменьшаются, спасатели продолжают разбирать завалы.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что поисковые работы будут продолжаться и дальше.

По данным правительства, в страну прибыли более 2 600 спасателей из разных государств мира, работающих с поисковиками и тяжелой техникой.

В воскресенье власти сообщили, что в результате землетрясений полностью или частично разрушены более 770 зданий. Риск новых разрушений остается высоким из-за продолжения афтершоков: в воскресенье утром зафиксировали толчки магнитудой 4,2 и 4,5.

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Из-за перебоев со связью многие жители начали пользоваться онлайн-платформами и базами данных, чтобы сообщать о пропавших родственниках. В одной из таких баз зарегистрировано более 50 тысяч пропавших, однако их статус пока уточняется.

По данным властей, медицинскую помощь получили более 3 100 раненых, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Генеральный директор Международной организации по миграции Эми Поуп предупредила, что масштабы перемещения населения могут возрасти, поскольку ситуация в стране остается нестабильной.

Родригес также заявила о создании специальной комиссии для оценки состояния жилищного фонда и определения возможности возвращения людей в свои дома.

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Ранее сообщалось, что в Венесеуле из-под завалов дома спасли пробывшего там 70 часов 11-летнего мальчика .

Мы ранее информировали, что в венесуэльском прибрежном регионе Ла-Гуайра, который стал одним из самых пострадавших, люди разбирают развалины голыми руками и не теряют надежды найти живых .

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