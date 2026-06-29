Магнитная буря 29 июня: какой будет активность солнца сегодня

Магнитная буря / © Credits

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В понедельник, 29 июня, активность Солнца будет на уровне 4,7 (желтый). Это незначительная магнитная буря.

Об этом сообщает meteoagent.

По прогнозу, в течение суток геомагнитная активность будет оставаться умеренной. Значение K-индекса 4,7 свидетельствует о слабом возмущении магнитного поля Земли, не достигающем уровня сильных магнитных бурь.

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Специалисты отмечают, что при таких показателях возможны незначительные колебания геомагнитного поля. В большинстве случаев они не влияют на работу техники или систем связи, но метеочувствительные люди могут испытывать легкое ухудшение самочувствия.

Следует помнить, что прогнозы магнитных бурь могут корректироваться в течение дня. Данные о солнечной активности обновляются примерно каждые три часа, поэтому ситуация может изменяться.

Ранее мы писали, что солнечные бури не опасны непосредственно для людей, но могут серьезно нарушить работу критической инфраструктуры. Под большим риском находятся электросети, трансформаторы, подводные интернет-кабели, трубопроводы и спутники. К примеру, из-за такого явления 1989 года в канадской провинции Квебек без электроэнергии осталось около шести миллионов человек из-за перегрузки энергосистемы, вызванной геомагнитно индуцированными токами. Современные системы мониторинга позволяют выявить приближение плазменного облака за 15–60 минут до его прибытия на Землю, что позволяет операторам электросетей и службам авиации подготовиться к возможным последствиям.

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