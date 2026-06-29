У Венесуелі стрімко зростає кількість жертв потужних землетрусів

Наслідки землетрусу у Венесуелі / © AP

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У Венесуелі місцеві та міжнародні рятувальні команди продовжують пошуки вцілілих під завалами через чотири дні після того, як два потужні землетруси сколихнули північний штат Ла-Гуайра.

Про це повідомляє The Associated Press.

За офіційними даними, кількість підтверджених жертв стихійного лиха вже сягнула 1 450 осіб, ще десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

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Хоча з кожною годиною шанси знайти живих зменшуються, рятувальники продовжують розбирати завали.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що пошукові роботи триватимуть і надалі.

За даними уряду, до країни прибули понад 2 600 рятувальників із різних держав світу, які працюють із пошуковими собаками та важкою технікою.

У неділю влада повідомила, що внаслідок землетрусів повністю або частково зруйновано понад 770 будівель. Ризик нових руйнувань залишається високим через продовження афтершоків: у неділю вранці зафіксували поштовхи магнітудою 4,2 та 4,5.

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Через перебої зі зв’язком багато мешканців почали користуватися онлайн-платформами та базами даних, щоб повідомляти про зниклих родичів. В одній із таких баз зареєстровано понад 50 тисяч зниклих осіб, однак їхній статус наразі уточнюється.

За даними влади, медичну допомогу отримали понад 3 100 поранених, багато з них перебувають у важкому стані.

Генеральна директорка Міжнародної організації з міграції Емі Поуп попередила, що масштаби переміщення населення можуть зрости, оскільки ситуація в країні залишається нестабільною.

Родрігес також заявила про створення спеціальної комісії для оцінки стану житлового фонду та визначення можливості повернення людей до своїх домівок.

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Раніше повідомлялося, що у Венесеулі з-під завалів будинку врятували 11-річного хлопчика, який пробув там 70 годин.

Ми раніше інформували, що у венесуельському прибережному регіоні Ла-Гуайра, який став одним із найбільш постраждалих, люди розбирають руїни голими руками та не втрачають надії знайти живих.

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