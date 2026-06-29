ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

У Венесуелі стрімко зростає кількість жертв потужних землетрусів

Хоча з кожною годиною шанси знайти живих зменшуються, рятувальники продовжують розбирати завали.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Наслідки землетрусу у Венесуелі

Наслідки землетрусу у Венесуелі / © AP

У Венесуелі місцеві та міжнародні рятувальні команди продовжують пошуки вцілілих під завалами через чотири дні після того, як два потужні землетруси сколихнули північний штат Ла-Гуайра.

Про це повідомляє The Associated Press.

За офіційними даними, кількість підтверджених жертв стихійного лиха вже сягнула 1 450 осіб, ще десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Хоча з кожною годиною шанси знайти живих зменшуються, рятувальники продовжують розбирати завали.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що пошукові роботи триватимуть і надалі.

За даними уряду, до країни прибули понад 2 600 рятувальників із різних держав світу, які працюють із пошуковими собаками та важкою технікою.

У неділю влада повідомила, що внаслідок землетрусів повністю або частково зруйновано понад 770 будівель. Ризик нових руйнувань залишається високим через продовження афтершоків: у неділю вранці зафіксували поштовхи магнітудою 4,2 та 4,5.

Через перебої зі зв’язком багато мешканців почали користуватися онлайн-платформами та базами даних, щоб повідомляти про зниклих родичів. В одній із таких баз зареєстровано понад 50 тисяч зниклих осіб, однак їхній статус наразі уточнюється.

За даними влади, медичну допомогу отримали понад 3 100 поранених, багато з них перебувають у важкому стані.

Генеральна директорка Міжнародної організації з міграції Емі Поуп попередила, що масштаби переміщення населення можуть зрости, оскільки ситуація в країні залишається нестабільною.

Родрігес також заявила про створення спеціальної комісії для оцінки стану житлового фонду та визначення можливості повернення людей до своїх домівок.

Раніше повідомлялося, що у Венесеулі з-під завалів будинку врятували 11-річного хлопчика, який пробув там 70 годин.

Ми раніше інформували, що у венесуельському прибережному регіоні Ла-Гуайра, який став одним із найбільш постраждалих, люди розбирають руїни голими руками та не втрачають надії знайти живих.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie