“Я чую, як мій син плаче під завалами”: мати шукає близьких після страшного землетрусу

Андреїна Валеріо / © BBC

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Після двох потужних землетрусів у Венесуелі родини продовжують шукати близьких під завалами. У прибережному регіоні Ла-Гуайра, який став одним із найбільш постраждалих, люди розбирають руїни голими руками та не втрачають надії знайти живих.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Одна з них — Андреїна Валеріо. У день землетрусів вона поспішила з роботи додому, щоб знайти свого дворічного сина Сантьяго. Дитина перебувала разом із її партнером Рамсесом Мендосою в будинку його батьків.

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Коли Андреїна прибула на місце, будівля вже була зруйнована. Її шурин Самуель Мендоса шукав рідних серед уламків того, що раніше було житловим будинком.

За словами жінки, під завалами досі можуть залишатися її син, партнер, батьки, бабуся і дідусь Рамсеса, а також його сестра. Попри це вона вірить, що дитина жива.

“Я досі вірю, що мій син живий. Я вірю, що це мій син. І я знаю, що мій син переживе це, як і вся його сім’я”, — сказала Андреїна.

Самуель розповів, що в перший ранок після землетрусів почув із-під завалів жіночий голос. Він не зміг зрозуміти, хто це був, але розібрав одне слово — “допоможіть”.

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Наступного дня Андреїна повернулася до руїн і, за її словами, почула плач дитини.

Вона та Самуель також розповіли, що в будівлі можуть перебувати інші діти — дев’ятирічний Лукас і трирічна Аранса.

У суботу на місце прибули рятувальні команди із Сальвадора та Іспанії, однак одразу проникнути всередину зруйнованої будівлі їм не вдалося. На той момент з-під завалів ще нікого не врятували.

Ла-Гуайра зазнала значних руйнувань. Родини зниклих безвісти залишаються біля зруйнованих будинків, ночують просто на вулицях і чекають новин про близьких. Деякі люди не спали кілька ночей, а їхні голоси охрипли від криків у спробі почути відповідь із-під уламків.

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Волонтери роздають ліки та одяг, а тіла загиблих у деяких районах виносять без спеціального обладнання. Через затори та руйнування дороги швидкі не всюди можуть проїхати, тому поранених іноді вивозять на мотоциклах.

За офіційними даними, кількість загиблих у країні зросла до 1430 людей, ще 3238 отримали поранення. Водночас десятки тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти, а рятувальники працюють цілодобово.

Влада заявила, що до Ла-Гуайри мають прибути рятувальні бригади з 10 країн. У регіоні також поступово відновлюють електропостачання.

Потужні землетруси у Венесуелі — останні новини

25 червня Венесуелу сколихнули два потужні землетруси. За даними американської геологічної служби, перший землетрус стався магнітудою 7,2 на захід від Каракаса, а менш ніж за хвилину після цього — другий поштовх магнітудою 7,5. На допомогу із розбору завалів прибули рятувальні бригади з інших країн.

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Рятувальна операція триває декілька днів. Це є один із найпотужніших землетрусів за століття. За останніми даними, відомо про майже 1500 загиблих та тисячі поранених.

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