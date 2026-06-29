Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

Реклама

С начала полномасштабной войны Украину в основном воспринимали как сторону, которая находится в гораздо худшем положении. Однако в этом году ситуация стала меняться и преимущество постепенно переходит в пользу Киева.

Об этом в своей колонке для Financial Times пишет экономический обозреватель Мартин Сандбу.

По мнению автора, Украина смогла достичь существенного технологического и военного преимущества, постепенно изменяющего баланс сил на фронте. В то же время Россия сталкивается с растущими экономическими трудностями, а ее возможности продолжать войну без масштабной мобилизации экономики все больше сужаются.

Реклама

Сандбу отмечает, что ежемесячно русская армия теряет от 30 до 40 тысяч военных.

По его словам, в значительной степени это явилось следствием прорыва Украины в сфере военных технологий.

Обозреватель также обратил внимание, что в последние три месяца Россия постепенно теряет контроль над отдельными территориями. Кроме того, украинские удары по российским объектам, в частности, нефтеперерабатывающим заводам, ограничили экспортные возможности РФ.

Также, отмечает автор, операции украинских сил против оккупационной администрации Крыма заставили оккупационные власти ввести режим чрезвычайного положения после перебоев с электроснабжением и дефицита горючего.

Реклама

Сандбу подчеркнул, что экономический потенциал России фактически уже исчерпан.

По его мнению, реальный уровень инфляции в РФ превышает официальные показатели, свидетельствующие об отсутствии у Москвы дополнительных ресурсов для поддержки экономики.

Обозреватель также отметил, что российское правительство уже превысило запланированный на весь год показатель бюджетного дефицита. В то же время, после роста экономики в первом квартале снова начался спад, а значительные выплаты семьям погибших и раненых военных уже существенно влияют на макроэкономическую ситуацию.

Как отмечает автор, отчет Кильского университета свидетельствует, что Россия почти полностью исчерпала свои главные экономические резервы, позволявшие поддерживать экономику во время войны.

Реклама

В то же время даже временный рост мировых цен на нефть и газ во время войны с Ираном не принес Москве ожидаемой выгоды из-за украинских ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в Кильском университете обратили внимание на более жесткие действия Европы против российского «теневого флота» и усиление торговых санкций, затрудняющих использование экспортных доходов для закупки товаров военного назначения.

Сандбу также отметил, что, несмотря на постоянные российские атаки, Украина смогла частично компенсировать падение производства, которое длилось с 2022 года.

По прогнозам, уже в этом году украинская экономика продолжит демонстрировать рост.

Реклама

Обозреватель отметил, что Украина и дальше зависит от финансовой поддержки союзников для покрытия военных расходов. В то же время, по его словам, в течение последнего года стало очевидно, что Европа активно восполняет пробел, возникший из-за сокращения американской помощи.

Сандбу напомнил, что ранее Европейский Союз согласовал выделение кредита в размере 90 млрд. евро, а европейское финансирование уже направляется на развитие украинской оборонной промышленности.

По мнению обозревателя, нынешние изменения отражают реальный перелом в войне в пользу Украины.

Он считает, что союзники Киева должны использовать это окно возможностей, чтобы еще больше усилить позиции Украины и ограничить способность России продолжать войну.

Реклама

Сандбу убежден, что этого можно добиться путем дальнейшего ужесточения санкций против Москвы и борьбы со схемами их обхода.

Также, по его мнению, передача Украине замороженных российских активов как аванса будущих репараций позволит укрепить украинские оборонные способности.

Ранее сообщалось, что удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам все сильнее влияют на топливный рынок РФ.

Мы ранее информировали, что военные расходы Кремля превышают бюджетные планы, а обслуживание долга уже стало одной из самых больших статей государственных расходов РФ.

Реклама

Новости партнеров