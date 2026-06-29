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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Грубые окрики»: Путин раскрыл реакцию Лукашенко на требование Зеленского выключить ретрансляторы

Зеленский потребовал отключить ретрансляторы, с помощью которых обстреливается Украина.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин / © Associated Press

Диктатор Путин прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского отключить ретрансляторы на территории Беларуси, которые используются для обстрелов территории Украины.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Глава Кремля заявил, что требования Киева к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко вызывают беспокойство.

«Ну, это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», – заявил диктатор Путин.

При этом он назвал требование украинской стороны выключить ретрансляторы "грубыми окриками".

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, прилетел в резиденцию диктатора Путина на Валдае для переговоров .

Мы ранее информировали, что показательная информационная тишина после двухдневной встречи диктаторов стала сигналом о серьезном расколе между Путиным и Лукашенко .

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Дата публикации
Количество просмотров
248
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