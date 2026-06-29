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«Грубые окрики»: Путин раскрыл реакцию Лукашенко на требование Зеленского выключить ретрансляторы
Зеленский потребовал отключить ретрансляторы, с помощью которых обстреливается Украина.
Диктатор Путин прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского отключить ретрансляторы на территории Беларуси, которые используются для обстрелов территории Украины.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Глава Кремля заявил, что требования Киева к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко вызывают беспокойство.
«Ну, это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», – заявил диктатор Путин.
При этом он назвал требование украинской стороны выключить ретрансляторы "грубыми окриками".
Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 26 июня, прилетел в резиденцию диктатора Путина на Валдае для переговоров .
Мы ранее информировали, что показательная информационная тишина после двухдневной встречи диктаторов стала сигналом о серьезном расколе между Путиным и Лукашенко .