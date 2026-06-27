Политическая смерть диктатора: Тихановская оценила угрозу прямого вступления Беларуси в войну

Фото иллюстративное / © ТСН.ua

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Беларусь активно развивает военную инфраструктуру вблизи границ, что создает постоянные риски для безопасности Украины. Однако прямое вовлечение белорусских солдат в войну на стороне Кремля может обернуться крахом для самого диктатора Александра Лукашенко.

Такое мнение высказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в комментарии для «Новости.LIVE».

Она подчеркнула, что Лукашенко, прежде всего, служит интересам Владимира Путина, полностью игнорируя волю собственного народа.

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«Лукашенко служит интересам Путина в первую очередь, а не интересам белорусского народа или Украины. Он будет готов в любой момент снова предоставить нашу территорию для вторжения. Возможно, это произойдет не завтра и не послезавтра, но это постоянное давление на Украину и страны Запада», — отметила оппозиционерка.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская / © Associated Press

Несмотря на это, Тихановская сомневается в высокой вероятности прямого участия белорусской армии в боевых действиях. Она отметила, что у белорусских военных нет имперских настроений или вражды по отношению к украинцам.

Если же режим решится на такой приказ, для Лукашенко это обернется фатальными последствиями.

«Это может стать политической смертью для Лукашенко. Ведь одно дело — нападать на безоружных белорусов во время протестов, другое дело — противостоять очень хорошо подготовленным и вооруженным украинцам. Люди, армия, солдаты могут обратить своё оружие против Лукашенко», — сказала Тихановская

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Тихановская также добавила, что самопровозглашённый лидер Беларуси фактически наживается на войне и утратил всякий военный суверенитет. Даже ультиматумы, которые выдвигал президент Украины Владимир Зеленский, давали белорусскому политику шанс продемонстрировать хоть какую-то независимость от Москвы, но реальность показала полную подчиненность Кремлю. По мнению лидера оппозиции, если бы диктатор действительно заботился о будущем своего государства, он ни при каких обстоятельствах не втянул бы его в войну.

Ранее Тихановская рассказала, что в Кремле могут рассматривать вариант отстранения Лукашенко, чтобы поставить на его место более удобную для Москвы фигуру. Но это, по её мнению, превратит Беларусь в зону постоянной нестабильности, поскольку народ не примет подставного лидера и будет протестовать.

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