Женщине исполнилось 100 лет: в чем секрет ее долголетия

Жительница села Нью-Виттингтон (Великобритания) Маргарет Вудс отметила 100-летний юбилей и поделилась секретом своего долголетия.

Об этом сообщает Derbyshire Times.

Женщина уверена, что дожить до 100 лет и увидеть своих правнуков ей помог упорный труд.

"Всегда оставайтесь положительными и всегда смотрите на светлую сторону жизни", — назвала она еще один секрет долголетия.

Женщина вышла на пенсию в возрасте 80 лет, а начала работать сразу после окончания школы. Она производила гигиенические полотенца, продавала сумки и работала уборщицей.

Когда Вудс было 59 лет, у нее диагностировали рак груди. Она прошла курс лечения и победила заболевание.

По словам женщины, самое яркое воспоминание в ее жизни – это встреча с мужем Фрэнком. Вудс познакомилась с мужем в 17-летнем возрасте и была с ним вплоть до его смерти в 2005 году. Вместе с мужчиной женщина часто путешествовала.

Ранее 103-летняя британка Гильда Кросс раскрыла секреты своего долголетия. Секретами долголетия Кросс назвала желание всегда оставаться активной и занятой. Кроме того, она уверена, что прожила так долго благодаря любимым алкогольным напиткам.

В чем секрет долголетия членов королевской семьи

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