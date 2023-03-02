Женщине исполнилось 100 лет: в чем секрет ее долголетия

Британка рекомендует всегда оставаться положительными.
Жительница села Нью-Виттингтон (Великобритания) Маргарет Вудс отметила 100-летний юбилей и поделилась секретом своего долголетия.
Об этом сообщает Derbyshire Times.
Женщина уверена, что дожить до 100 лет и увидеть своих правнуков ей помог упорный труд.
"Всегда оставайтесь положительными и всегда смотрите на светлую сторону жизни", — назвала она еще один секрет долголетия.
Женщина вышла на пенсию в возрасте 80 лет, а начала работать сразу после окончания школы. Она производила гигиенические полотенца, продавала сумки и работала уборщицей.
Когда Вудс было 59 лет, у нее диагностировали рак груди. Она прошла курс лечения и победила заболевание.
По словам женщины, самое яркое воспоминание в ее жизни – это встреча с мужем Фрэнком. Вудс познакомилась с мужем в 17-летнем возрасте и была с ним вплоть до его смерти в 2005 году. Вместе с мужчиной женщина часто путешествовала.
Ранее 103-летняя британка Гильда Кросс раскрыла секреты своего долголетия. Секретами долголетия Кросс назвала желание всегда оставаться активной и занятой. Кроме того, она уверена, что прожила так долго благодаря любимым алкогольным напиткам.
Читайте также: