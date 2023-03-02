Жінці виповнилося 100 років: у чому секрет її довголіття

Жителька села Нью-Вітінгтон (Велика Британія) Маргарет Вудс відсвяткувала 100-річний ювілей та поділилася секретом свого довголіття.

Про це повідомляє Derbyshire Times.

Жінка впевнена, що дожити до 100 років і побачити своїх правнуків їй допомогла наполеглива праця.

"Завжди залишайтеся позитивними і завжди дивіться на світлий бік життя", - назвала вона ще один секрет довголіття.

Жінка вийшла на пенсію у віці 80 років, а почала працювати одразу після закінчення школи. Вона виготовляла гігієнічні рушники, продавала сумки та була прибиральницею.

Коли Вудс було 59 років, у неї діагностували рак грудей. Вона пройшла курс лікування і перемогла захворювання.

За словами жінки, найяскравіший спогад у її житті – це зустріч із чоловіком Френком. Вудс познайомилася з чоловіком у 17-річному віці і була з ним аж до його смерті 2005 року. Разом із чоловіком жінка часто подорожувала.

Раніше 103-річна британка Гільда Крос розкрила секрети свого довголіття. Секретами довголіття Крос назвала бажання завжди залишатися активною та зайнятою. Крім того, вона впевнена, що прожила так довго завдяки улюбленим алкогольним напоям.

У чому секрет довголіття членів королівської родини

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