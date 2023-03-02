Жінці виповнилося 100 років: у чому секрет її довголіття

Британка радить завжди залишатися позитивними.
Жителька села Нью-Вітінгтон (Велика Британія) Маргарет Вудс відсвяткувала 100-річний ювілей та поділилася секретом свого довголіття.
Про це повідомляє Derbyshire Times.
Жінка впевнена, що дожити до 100 років і побачити своїх правнуків їй допомогла наполеглива праця.
"Завжди залишайтеся позитивними і завжди дивіться на світлий бік життя", - назвала вона ще один секрет довголіття.
Жінка вийшла на пенсію у віці 80 років, а почала працювати одразу після закінчення школи. Вона виготовляла гігієнічні рушники, продавала сумки та була прибиральницею.
Коли Вудс було 59 років, у неї діагностували рак грудей. Вона пройшла курс лікування і перемогла захворювання.
За словами жінки, найяскравіший спогад у її житті – це зустріч із чоловіком Френком. Вудс познайомилася з чоловіком у 17-річному віці і була з ним аж до його смерті 2005 року. Разом із чоловіком жінка часто подорожувала.
Раніше 103-річна британка Гільда Крос розкрила секрети свого довголіття. Секретами довголіття Крос назвала бажання завжди залишатися активною та зайнятою. Крім того, вона впевнена, що прожила так довго завдяки улюбленим алкогольним напоям.
Читайте також: