На кадрах 1937 года заметили женщину с необычным предметом: в Сети снова заговорили о путешествиях во времени

Фото "женщины с мобильным"

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В соцсетях снова набирает популярность черно-белое фото, которое якобы было снято в 1937 году. Пользователи обратили внимание на женщину, которая, по их мнению, держит у уха предмет, похожий на современный мобильный телефон. Это породило новую волну теорий о путешествиях во времени.

Об этом пишет Daily Star.

На кадрах видна толпа спускающихся по лестнице людей. Большинство женщин одеты в соответствии с модой 1930-х годов, однако одна из них отличается.

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«Хотя большинство других женщин на кадрах носят белые платки на голове, одна женщина одета в совсем другую одежду, в частности, в черный платок и платье с короткими рукавами», — говорится в материале.

Однако больше пользователей удивило то, что женщина, похоже, приложила к уху неизвестный предмет и вела себя так, будто разговаривала по телефону.

Сторонники конспирологических теорий утверждают, что это может являться доказательством существования путешественников во времени.

Как мы писали, архивное фото времен Второй мировой войны стало вирусным после того, как пользователь TikTok показал снимок своего дедушки Джорджа с предметом в руке, похожим на iPhone . Автор ролика в шутку предположил, что его дедушка мог быть «путешественником во времени», а видео собрало более 16 тысяч предпочтений. Большинство пользователей отнеслись к этой версии скептически, предположив, что мужчина держал обычное зеркало, которое использовали для бритья или передачи сигналов азбукой Морзе. Другие детали на фото усиливают следующую версию: у мужчины есть полотенце на плече и держит рядом емкость с водой.

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