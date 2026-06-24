Туалетная бумага уходит в прошлое: какую альтернативу всё чаще выбирают люди

Туалетная бумага / © Фото из открытых источников

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Туалетная бумага остаётся одним из самых распространённых средств гигиены. Впрочем, всё больше людей задумываются об альтернативах, среди которых — биде и современные системы подмывания.

Об этом сообщило издание Femcafe.hu.

История туалетной бумаги

Перфорированную туалетную бумагу в рулонах в современном виде начали выпускать в конце XIX века. Одной из первых компаний, запустивших её массовое производство, стала Scott Paper Company. Впрочем, по-настоящему массовым средством гигиены она стала лишь в 1920–1930-х годах, когда во многих странах активно развивали водопровод, канализацию и обустраивали современные ванные комнаты.

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До появления туалетной бумаги люди пользовались различными подручными средствами. В зависимости от страны и условий жизни для гигиены использовали листья, мох, солому, морские губки, лоскуты ткани, шерсть, кукурузные початки и другие доступные материалы. В городах XVIII–XIX веков для этого нередко использовали старые газеты.

Со временем производство туалетной бумаги превратилось в отдельную крупную отрасль. Ассортимент постепенно расширялся: появились многослойные рулоны, ароматизированные варианты, более мягкая целлюлозная бумага, а также продукция, изготовленная из переработанного сырья. Последний вариант стал популярным среди потребителей, стремящихся уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Также растет популярность влажной туалетной бумаги, которую многие считают более удобной альтернативой. В то же время эксперты обращают внимание на то, что такой продукт разлагается значительно медленнее, чем обычная бумага, и может вызывать засоры в канализационных системах. Кроме того, некоторые компоненты в его составе способны вызывать раздражение кожи.

Что выбирают вместо туалетной бумаги

В то же время всё больше людей переходят на биде и сиденья для унитазов с функцией подмывания. Это связано как с вопросами гигиены, так и с желанием сократить потребление бумаги. Современные модели могут быть оснащены подогревом сиденья, регулируемой струей воды, функцией сушки и антибактериальным покрытием.

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По словам экспертов, для поддержания гигиены одного биде может быть достаточно. Однако многие люди продолжают использовать небольшое количество бумаги после водных процедур.

Эксперты также отмечают, что использование биде может способствовать сокращению вырубки лесов, снижению потребления воды и выбросов, связанных с производством туалетной бумаги. Кроме того, современные системы биде потребляют минимальное количество воды.

Несмотря на это, туалетная бумага остается основным средством гигиены для большинства людей. По мнению экспертов, в ближайшем будущем бумага и биде будут продолжать существовать параллельно, а выбор между ними будет зависеть от личных предпочтений и возможностей обустройства ванной комнаты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как с помощью туалетной бумаги отпугнуть комаров от дома. Главное преимущество такого способа заключается в простоте. Не нужно покупать специальные устройства или постоянно тратить деньги на сменные пластины для фумигаторов.

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