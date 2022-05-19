19 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

19 мая 2022 года – четверг. 85-й день войны России против Украины. 139-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

Каждый год в третий четверг мая — День вышиванки. 2022 событие выпадает на 19 мая. Наше прошлое и настоящее тесно связаны с традициями предков. Одна из них – это вышиванка (национальная одежда украинцев). В настоящее время этот элемент наряда получил новую жизнь, не потеряв для этого своей символичности. Начала День вышиванки Леся Воронюк в 2006 году. Она была студенткой Черновицкого национального университета.

19 мая — Всемирный день семейного врача. Большинство проблем со здоровьем решаются сегодня во время визита к семейному врачу. Такие специалисты сопровождают человека всю его жизнь — от рождения и до почтенного возраста, а потому владеют всей информацией о состоянии их здоровья.

Также 19 мая — Международный день борьбы с гепатитом. Дата была начата в 2008 году Международным альянсом по борьбе с гепатитом. Гепатит – инфекционное заболевание печени, которое вызывают вирусы гепатита (существует 5 видов: А, B, C, D, E). Зачастую болезнь протекает бессимптомно, но при этом заметны нарушения в работе печени, желтуха, тошнота.

А еще 19 мая – Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Начала событие Европейская ассоциация больных язвенным колитом и болезнью Крона. Главные символы даты – фиолетовый цвет и фиолетовая лента. Главная цель дня – привлечь внимание людей к этим заболеваниям и их опасности.

19 мая — Всемирный день осведомленности о доступности. Событие ежегодно выпадает на третий четверг мая. Она была основана американским разработчиком Джо Дэвоном в 2011 году. Главная цель дня – привлечь всех специалистов сферы информационных технологий к поиску решений для обеспечения доступа к цифровой продукции.

Также 19 мая – День рождения "Кубика Рубика". Именно в этот день 1974 года венгерский скульптор Эрне Рубик придумал интересную механическую головоломку, которой сейчас увлекаются по всему миру.

А еще 19 мая – День блокнота (записной книги). Молодое событие, начатое в 2016 году. Блокнот – основной атрибут планирования, где хранят важные мнения, планы, контакты, мечты, рецепты и многое другое.

19 мая — День майского солнца. Хотя это и неофициальное событие, но оно несет в себе только позитив. Майское солнце – это символ гербоведения, изображающий бога Вселенной Инти по мифологии инков. В настоящее время его можно встретить на государственной символике Аргентины и Уругвая. Почему символ называется именно "майским"? Название избрали в честь революции, произошедшей в мае 1810 года в Буэнос-Айресе. Тогда Аргентина обрела независимость.

19 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

19 мая – день памяти праведного Иова Многострадального / Фото: commons.wikimedia.org

19 мая в церковном календаре – день памяти праведного Иова Многострадального. Родился примерно в 2000-1500 годах до Рождества Христова в земле Уц, Палестина. О жизни этого праведника повествуется в Книге Иова в Библии. Он жил благочестивой жизнью, имел много скота, слуг и большую семью. Однако дьявол решил внушить мужу и сказал Богу, что тот не сможет и дальше прославлять его имя, если будет страдать. Господь хотел всем показать терпимость слуги и позволил дьяволу отнять у Иова все, даже его здоровье. Но человек претерпел все мучения и прославлял Господа дальше. Тогда дьявол отступил, а Бог подарил человеку еще больше почестей. Умер Иова в 1945 году до Рождества Христова, прожив после своих мучений еще 140 лет.

Памятные даты 19 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 19 мая:

1051 год — во французском Реймсе прошла коронация дочери Ярослава Мудрого, Анны Ярославны;

1536 год — казнили Анну Болейн, которая была женой английского короля Генриха VIII;

1568 год – английская королева Елизавета I приказывает заточить в тюрьму бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт, предъявившую свои права на английский престол;

1649 год – Англия становится республикой;

1861 год — в Сумах открывают первую в Украине воскресную школу;

1997 год – компания "Hewlett-Packard" выпускает свой первый портативный компьютер, работавший под операционной системой Windows CE;

2005 год — на конференции министров образования стран Европы в Бергене (Норвегия) принимают решение о присоединении Украины к Болонскому процессу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 мая

Каковы сегодня именины: Денис, Василий, Иван, Илларион, Савва.

19 мая родились:

1889 год – украинский литературный критик, переводчик и литературовед Николай Евшан;

1912 год – украинский живописец Гаврило Глюк;

1941 год – украинский археолог, доктор исторических наук Олег Приходнюк;

1952 год — украинский ученый-востоковед Валерий Рыбалкин;

1989 год — украинский музыкант Завгородний Алексей ("Позитив").

Погода на 19 мая

19 мая в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясно, хотя вечером на небе появятся облака, без осадков. В Харькове без существенных осадков. В Одессе пасмурно, ночью уйдет дождь, который закончится к утру.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +8 ночью. Во Львове +21 день и +3 ночью (возможны заморозки в воздухе до -1). В Харькове +19 днем и +8 ночью. В Одессе +20 днем и +10 ночью.