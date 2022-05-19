Астрологический прогноз на 19 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, который астрологи называют "сатанинским" или "дьявольским". Из-за многочисленных опасностей, которые подстерегают человека, желательно – разумеется, если есть такая возможность – не покидать стен родного дома. Не стоит также совершать какие-либо финансовые сделки, делать серьезные профессиональные шаги и выяснять отношения с близкими и любимыми людьми.

Символ дня: паук.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: не стоит делать резких движений, но и лень не приветствуется – желательно найти себе занятие по душе.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.

Счастливые камни дня: демантоид, оникс, агат.

За какую часть тела отвечает: кишечник и аппендикс.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться вялотекущей, но продолжительной, поэтому не стоит медлить с ее лечением. От операций на кишечнике и удаления аппендицита лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешнего дня могут оказаться вещими, но потребуют тщательной расшифровки, а это будет непросто – сегодня легко ошибиться.

Афоризм дня: "Ошибка, дорогой Брут, не в наших звездах, а в нас самих" (Уильям Шекспир).

Геометрическая фигура дня: волнистые линии – символ водной стихии.

Ангел-хранитель дня: Фэлам – дарует вдохновение и, как следствие, известность и даже знаменитость.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, использующие силу огня.

Табу дня: не стоит общаться с неадекватными и психически неуравновешенными людьми.

Читайте также: