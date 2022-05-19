19 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

19 травня 2022 року – четвер. 85-й день війни Росії проти України. 139-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

Щороку у третій четвер травня - День вишиванки. 2022 року подія припадає на 19 травня. Наше минуле і сьогодення тісно пов'язані з традиціями предків. Одна з них - це вишиванка (національний одяг українців). Нині цей елемент вбрання отримав нове життя, не втративши при цьому своєї символічності. Започаткувала День вишиванки Леся Воронюк 2006 року. Вона була студенткою Чернівецького національного університету.

19 травня - Всесвітній день сімейного лікаря. Більшість проблем зі здоров'ям вирішується сьогодні під час візиту до сімейного лікаря. Такі спеціалісти супроводжують людину все її життя - від народження і до поважного віку, а тому володіють всією інформацією про стан їхнього здоров'я.

Також 19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитом. Дата була започаткована 2008 року Міжнародним альянсом боротьби з гепатитом. Гепатит - інфекційне захворювання печінки, яке викликають віруси гепатиту (існує 5 видів: А, B, C, D, E). Часто хвороба протікає безсимптомно, але при цьому помітні порушення в роботі печінки, жовтяниця, нудота.

А ще 19 травня - Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишечника. Започаткувала подію Європейська асоціація хворих на виразковий коліт та хворобу Крона. Головні символи дати - фіолетовий колір та фіолетова стрічка. Головна мета дня - привернути увагу людей до цих захворювань та їх небезпеки.

19 травня - Всесвітній день обізнаності про доступність. Подія щороку припадає на третій четвер травня. Вона була започаткована американським розробником Джо Девоном 2011 року. Головна мета дня - залучити всіх фахівців сфери інформаційних технологій до пошуку рішень для забезпечення доступу до цифрової продукції.

Також 19 травня - День народження "Кубика Рубіка". Саме цього дня 1974 року угорський скульптор Ерне Рубік вигадав цікаву механічну головоломку, якою нині захоплюються в усьому світі.

А ще 19 травня - День блокнота (записної книжки). Молода подія, яка була започаткована 2016 року. Блокнот - основний атрибут планування, де зберігають важливі думки, плани, контакти, мрії, рецепти та багато іншого.

19 травня - День травневого сонця. Хоч це і неофіційна подія, однак вона несе в собі лише позитив. Травневе сонце - це символ гербознавства, який зображує бога Всесвіту Інті з міфології інків. Зараз його можна зустріти на державній символіці Аргентини та Уругваю. Чому символ називається саме "травневим"? Назву обрали на честь революції, яка відбулася в травні 1810 року в Буенос-Айресі. Тоді Аргентина отримала незалежність.

19 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

19 травня - день пам'яті праведного Іова Багатостраждального / Фото: commons.wikimedia.org

19 травня в церковному календарі – день пам'яті праведного Іова Багатостраждального. Народився приблизно 2000-1500 року до Різдва Христового в землі Уц, Палестина. Про життя цього праведника оповідається в Книзі Йова в Біблії. Він жив благочестивим життям, мав багато худоби, слуг та велику сім'ю. Однак диявол вирішив намовити на чоловіка і сказав Богові, що той не зможе і далі прославляти його ім'я, якщо буде страждати. Господь хотів всім показати терпимість слуги та дозволив дияволу забрати у Іова все, навіть його здоров'я. Та витерпів чоловік всі муки і прославляв Господа далі. Тоді диявол відступив, а Бог подарував чоловікові ще більше почестей. Помер Іова 1945 року до Різдва Христова, проживши після своїх мук ще 140 років.

Пам’ятні дати 19 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 19 травня:

1051 рік — у французькому Реймсі пройшла коронація дочки Ярослава Мудрого, Анни Ярославни;

1536 рік — стратили Анну Болейн, яка була дружиною англійського короля Генріха VIII;

1568 рік — англійська королева Єлизавета I наказує заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред'явила свої права на англійський престол;

1649 рік — Англія стає республікою;

1861 рік — у Сумах відкривають першу в Україні недільну школу;

1997 рік — компанія "Hewlett-Packard" випускає свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE;

2005 рік — на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалюють рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 травня

Які сьогодні іменини: Денис, Василь, Іван, Іларіон, Сава.

19 травня народилися:

1889 рік — український літературний критик, перекладач та літературознавець Микола Євшан;

1912 рік — український живописець Гаврило Глюк;

1941 рік — український археолог, доктор історичних наук Олег Приходнюк;

1952 рік — український вчений-сходознавець Валерій Рибалкін;

1989 рік — український музикант Завгородній Олексій ("Позитив").

Погода на 19 травня

19 травня в Києві ясна погода, без опадів. У Львові ясно, хоча ввечері на небі з'являться хмари, без опадів. У Харкові хмарна погода, без опадів. В Одесі похмуро, вночі піде дощ, який закінчиться до ранку.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +8 вночі. У Львові +21 вдень та +3 вночі (можливі заморозки в повітрі до -1). У Харкові +19 вдень та +8 вночі. В Одесі +20 вдень та +10 вночі.