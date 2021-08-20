Атомная независимость Украины

В преддверии 30-летия независимости Украины, готовят открыть первое в стране централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Это важный шаг, доказывающий автономность, которую мы обрели еще 30 лет назад и то, что мы становимся всё сильнее на мировой арене.

Сооружение ЦХОЯТ стартовало еще в 2017 году, в Чернобыльской зоне отчуждения. Глава "Энергоатома", выступивший заказчиком данного проекта, заявил, что благодаря хранилищу, наша страна сможет ежегодно экономить $200 млн. Раньше, атомное топливо вывозилось в Россию для хранения и переработки. В частности, из-за этого объект имеет и политическую роль, позволяя не платить РФ деньги, которые впоследствии можно направить на развитие украинских атомніх станций.

Сейчас, с помощью БК "КБР" и NESTRA Concern, были сданы все строительно-монтажные работы в срок. Налаживание кранов, поставка уникального и единственного в Украине Универсального мобильного тягача на комбинированном ходу для приема поездов, которые транспортируют топливо. Также, были налажены сложные системы радиационного контроля, коммутаторного связи и радиолинийного, система контроля управления ЦХОЯТ.

Так же, стоит напомнить, что ранее объект находился под контролем "Укрбудмонтаж", которые, к сожалению, не справились с поставленными сроками согласно договору и были отстранены от проекта ЦХОЯТ.

13 августа 2021, Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) проектной документации.

Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.

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