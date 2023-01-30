Будьте осторожны: в Украину из Швеции попали ядовитые чашки

В Одессу попала партия посуды, в том числе чашек, в которых содержится лигноцеллюлоза. Этот ингредиент запрещен из-за его высокой токсичности.

ГУ Госпродпотребслужбы Одесской области сообщило об опасных чашках, попавших в Украину из Швеции.

Лигноцеллюлозу обнаружили в чашках Huskee Cups еще 6 января 2023 года. Посуда экспортировалась из Швеции, а поставщиком опасного товара является компания Espresso Gear, Billdal. Также отмечено, что продукция поступала в ООО "Бюро вин".

В управлении рекомендуют обратить внимание на товар, имеющийся в реализации и обращении. Если опасная продукция будет обнаружена, ее нужно немедленно снять с продажи.

Лигноцеллюлоза – что это и почему опасна

Это сухая растительная биомасса (естественный эквивалент армированного бетона), которую часто используют для производства биотоплива, в частности этанола. Применяют лигноцеллюлозу и в целлюлозно-бумажной промышленности. А еще он является побочным продуктом лесного хозяйства (отходы лесопильных заводов).

Huskee Cups — чашки для кофе, которые производят из побочного продукта обработки кофейных зерен (кофейный пачмент). При их производстве была несанкционированно использована лигноцеллюлоза, состоящая из крепких кристаллических волокон целлюлозы, скрепляемых гемицеллюлозой и лигнином и действующих как клей.

Почему лигноцеллюлоза опасна для человека? При нагревании такие чашки выделяют формальдегид, который обладает аллергическими, токсическими, канцерогенными и мутагенными свойствами. Если форма дельгид попадает в пищу или напитки, то может вызвать заболевания верхних дыхательных путей, появление экзем, а также отрицательно влияет на селезёнку, печень, желудок и почки. Ежедневное и длительное употребление пищи или напитков из такой посуды приводит к отравлению. Основные симптомы – общая вялость, рвота после еды, аллергические реакции, обезвоживание организма.