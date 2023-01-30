Будьте обережними: до України зі Швеції потрапили отруйні чашки

В Одесу потрапила партія посуду, зокрема чашок, в яких міститься лігноцелюлоза. Цей інгредієнт є забороненим через його високу токсичність.

ГУ Держпродспоживслужби Одеської області повідомило про небезпечні чашки, які потрапили до України із Швеції.

Лігноцелюлозу виявили у чашках Huskee Cups ще 6 січня 2023 року. Посуд експортувався із Швеції, а постачальником небезпечного товару є компанія Espresso Gear, Billdal. Також зазначено, що продукція надходила до ТОВ "Бюро вин".

В управлінні рекомендують звернути увагу на товар, який є в реалізації та обігу. Якщо небезпечну продукцію буде виявлено, її потрібно негайно зняти з продажу.

Лігноцелюлоза — що це і чому небезпечна

Це рослинна суха біомаса (природний еквівалент армованого бетону), яку часто використовують для виробництва біопалива, зокрема етанолу. Застосовують лігноцелюлозу і в целюлозно-паперовій промисловості. А ще вона є побічним продуктом лісового господарства (відходи лісопильних заводів).

Huskee Cups — чашки для кави, які виготовляють з побічного продукту оброблення кавових зерен (кавовий пачмент). Під час їхнього виробництва було несанкціоновано використано лігноцелюлозу, яка складається з міцних кристалічних волокон целюлози, що скріплюються геміцелюлозою і лігніном та діють як клей.

Чому лігноцелюлоза небезпечна для людини? Під час нагрівання такі чашки виділяють формальдегід, який має алергічні, токсичні, канцерогенні та мутагенні властивості. Якщо формадельгід потрапляє у їжу чи напої, то може викликати захворювання верхніх дихальних шляхів, появу екзем, а також негативно впливає на селезінку, печінку, шлунок і нирки. Щоденне та тривале вживання їжі чи напоїв з такого посуду призводить до отруєння. Основні симптоми — загальна млявість, блювання після їжі, алергічні реакції, обезвоження організму.