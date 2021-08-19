Днестровская ГАЭС станет крупнейшей гидроэлектростанцией Европы

Государственная компания "Укргидроэнерго" подключила четвертый гидроагрегат второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в объединенной энергосистемы Украины.

Это событие стало началом модернизации энергосистемы страны. После запуска всех предусмотренных проектом гидроагрегатов Днестровская ГАЭС станет крупнейшей в Европе гидроэлектростанцией.

Об этом сообщает пресс служба "Укргидроэнерго".

Для энергетики нашей страны Днестровская ГАЭС является эффективным инструментом регулирования энергосистемы, который успешно выполняет роль надежного резерва по покрытию пиковых нагрузок, написала на своей Facebook-странице заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

"Сооружение мощной ГАЭС на Днестре дает возможность использовать излишки дешевой ночной электроэнергии для закачки воды в насосном режиме в верхний водоем и срабатывания ее в турбинном режиме в часы пик для выработки электроэнергии", — отметила Свириденко.

За счет модернизации и запуска новых мощностей энергетическая отрасль Украины сможет увеличить объемы собственного производства электроэнергии. Все это, по мнению многочисленных экспертов, позволит уменьшить зависимость от иностранных поставщиков, в частности, России и существенно снизить тарифы для населения в будущем.

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