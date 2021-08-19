СБУ разоблачила пророссийскую ботоферму в Луцке

Злоумышленники создали тысячи фейковых аккаунтов, на которых пропагандировали присоединение востока Украины к "великой России".

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Луцке деятельность мощной ботофермы, которую финансировали представители Российской Федерации. Об этом сообщили в четверг, 19 августа, в пресс-службе СБУ.

Получая средства от российских кураторов, злоумышленники создали тысячи фейковых аккаунтов, через которые призывали в соцсетях к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, они агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".

"Для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. "Технику" разместили по шести подпольными адресам ", — сообщили в спецслужбе.

Также читайте Жил в Украине и ездил на Донбасс СБУ задержала российского шпиона во время передачи информации

По данным следствия, деньги за распространение деструктивного контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Установлено, что один из организаторов ботофермы — житель областного центра.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала деятельность агентурной сети ФСБ России, которая действовала на территории Херсонской области. За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку