Достройка ХАЭС поможет преодолеть энергодефицит в Украине – депутат

Достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС является ключевым шагом в обеспечении энергетической безопасности Украины. Об этом заявила народная депутат Украины Виктория Гриб.

По ее словам, страна уже сейчас сталкивается с дефицитом электроэнергии, а с восстановлением экономики потребление будет только расти.

"Я поддерживала этот законопроект с самого начала. Потому что как человек, как народный депутат Украины, возглавляющий подкомитет по энергетической безопасности, я очень хорошо понимаю, что у нас сегодня есть дефицит электрической энергии. И это тогда, когда у нас экономика практически не работает. Если у нас экономика будет работать, где мы будем брать электрическую энергию?" — подчеркнула Гриб.

Депутат отметила, что правительство приложило значительные усилия для реализации этого проекта, несмотря на сопротивление отдельных политических сил.

"Я очень благодарна президенту и министру по энергетике за то, что они все же, несмотря на то сопротивление, которое, к сожалению мы почему-то имели в Верховной Раде, продвигали этот проект", — отметила она.

Депутат также подчеркнула, что достройка энергоблоков ХАЭС является стратегически выгодным решением для Украины.

"Почему это выгодно? Потому что через 3-4 года мы уже получаем дополнительные 2,2 гигаватта электрической энергии", — подчеркнула Гриб.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что 80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС, потому что это необходимо для введения новых энергетических мощностей в Украине.