Духовный Грааль Сергея Цюпко

Уникальный Евхаристический набор для Причастия состоит из пяти предметов (потир, дискос, звездница, корона-покровец для дискоса и корона-покровец для потира), изготовленных из драгоценных металлов (золото 750` и серебро с позолотой)

Центр всех основных мировых религий, место, где Сын Божий, Иисус Христос искупил первородный грех Адама и даровал Человечеству бессмертие. Сердцем этого Вселенского чуда является главная святыня Христианского мира - Храм Гроба Господня. Он построен на месте, где произошло событие, изменившее ход человеческой истории, которое продолжается в настоящее время и закончится только с обретением Царства Божьего на Земле. В течение столетий в этом соборе непрерывно проходят службы во хвалу Господа Бога, празднуются церковные праздники и обряды. Все, кто непосредственно принимал участие в Божественных литургиях, особенно торжественно проходящих в 12 основных праздников церковного календаря, ощущал Святой Дух, проникающий глубоко в человеческую душу.

Древний Храм, ведущий свою историю с IV века н.э., многократно перестраивался и обновлялся, пока не обрел свою современную форму. Голгофа, на которой был распят Христос, Плита помазания, где лежало тело Иисуса, и Кувуклия - место самого Гроба Господнего - все эти главные святыни Христианского мира находятся под куполом великого Собора. Они озаряют своим духовным светом все церковные таинства великолепных литургий, происходящих в этой удивительной церкви.

Центральное место в этих Мистериях занимает огромная золотая Чаша для Причастия, сверкающая золотым благолепием и переливами драгоценных камней. Этот великолепный Потир представляет вершину ювелирного искусства украинских ювелиров. Мастера Киевского ювелирного завода создали шедевр мирового уровня, достойный величайшего Храма христианского Мира. Над этим уникальным изделием трудилась целая команда профессионалов, тщательно подбиравшая драгоценные металлы и самоцветы. Они облекли эти отдельные элементы в совершенную форму священного сосуда, символизирующего Чашу, из которой Иисус Христос и его ученики вкушали вино на Тайной Вечере.

«Пейте от нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов», - так передана в Евангелие от Матфея эта божественная заповедь. С тех библейских времен обряд причастия или Евхаристия стал основным моментом Божественной Литургии как Таинства единения человеческой души с нашим Творцом, символом бессмертия и духовной чистоты. А Потир - мистическим религиозным предметом, в котором драгоценные металлы и камни растворяются в Святом Духе и теряют свою материальность. В результате возникает та энергия, которая объединяет всех молящихся не только в Храме, но и далеко за его пределами в разных странах и городах. На Земле существуют тысячи христианских соборов, но Храм Гроба Господня, как главная святыня Христианского мира, будет сиять своей божественной силой добра, справедливости и человеческого счастья. И именно в этом духовном Центре мировой цивилизации находится Чаша для Причастия, излучающая светлые лучи Святого Духа на все континенты.

У каждого великого произведения есть свой создатель. Есть он и у этого великолепного Потира. Это Сергей Викторович Цюпко - человек, который в течение своей жизни совершил огромный духовный скачок в своем развитии, и из крупного бизнесмена превратился в настоящего мецената, осуществившего много впечатляющих проектов, прославляющих нашу Украину. Венцом его благотворительной деятельности стало создание огромной коллекции предметов религиозного культа, принесенных в дар многим храмам, расположенным на Святой Земле. После щедрых приношений Гетмана Мазепы, сделанных в XVII веке, никто из украинцев не осуществлял таких масштабных проектов в Иерусалиме и за его пределами.

Неугасимый огонь киевских лампад озаряет Голгофу, Кувуклию, Камень Помазания и Церковь Успения Богородицы.

Кубок, из которого Христос причащал своих учеников, часто называют Святым Граалем. В него вкладывают разный смысл: от сосуда для вина до сгустков духовной энергии, дарующей бессмертие и абсолютную власть. На поиски Грааля были брошены огромные ресурсы императорами, папами и диктаторами, ему посвящены религиозные трактаты, романы и фильмы, его название давно стало нарицательным именем поиска духовной свободы и вечной жизни. Сергей Цюпко не искал Грааль, он подарил всем людям, верующим в Бога прекрасные творения, наполненные огромной духовной энергией, и эти произведения искусства были с благодарностью приняты в величайшем христианском храме Мира. За свой Дар Сергей Цюпко был награжден высшими наградами Иерусалимского Патриарха.

«Все пройдет, и это пройдет», - сказал великий мудрец Царь Соломон. Все в мире конечно, кроме вечного Духа и нашего Создателя. Храм Гроба Господня стоит уже 1600 лет и будет стоять еще очень долго. Потир, созданный Сергеем Цюпко, рассчитан на столетия, а его духовная энергия навсегда будет соединять Древний Иерусалим со своим духовным Небесным Братом Киевом.