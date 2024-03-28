Украинские бойцы атаковали врага FPV-дронами (видео)

Операторы FPV "наказали" захватчиков за опрометчивое обращение с боеприпасами.
Российские оккупанты пытались установить минные заграждения, однако по ним удачно отработали наши воины. Видео показал 4-й Механизированный батальон Президентской бригады.
Об этом пишут Сухопутные войска.
Ранее украинские военные показали, как M2 Bradley поражает БТР противника и зачищает укрытие с пехотой. Задание выполнила 47 отдельная механизированная бригада. Кадры зафиксированы в селе Бердичи на Авдеевском направлении.
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