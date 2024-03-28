Українські бійці атакували ворога FPV-дронами (відео)

Оператори FPV "покарали" загарбників за необачне поводження з боєприпасами.

Російські окупанти намагалися встановити мінні загородження, проте по них вдало відпрацювали наші воїни. Відео показав 4 Механізований батальйон Президентської бригади.

Про це пишуть Сухопутні війська.

Українські бійці атакували ворога FPV-дронами

Раніше українські військові показали, як M2 Bradley вражає БТР противника та зачищає укриття з російською піхотою. Завдання виконала 47 окрема механізована бригада. Кадри зафіксовані у селі Бердичі на Авдіївському напрямку.

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