Духовний Грааль Сергія Цюпка

Унікальний Євхаристичний набір для Причастя складається з п'яти предметів (потир, дискос, зірниця, корона-покровець для дискосу та корона-покровець для потиру), виготовлених із дорогоцінних металів (золото 750` та срібло з позолотою).

Центр усіх основних світових релігій, місце, де Син Божий, Ісус Христос, спокутував первородний гріх Адама і дарував людству безсмертя. Серцем цього вселенського дива є головна святиня християнського світу – Храм Гробу Господнього. Він побудований на місці, де сталася подія, що змінила хід людської історії, яка продовжується в сьогоденні та закінчиться тільки з настанням Царства Божого на Землі. Протягом століть у цьому соборі безперервно відбуваються служби на славу Господа Бога, святкуються церковні свята та проводяться обряди. Усі, хто безпосередньо брав участь у Божественних літургіях, що особливо урочисто проходять протягом 12-ти основних свят церковного календаря, відчували Святий Дух, що глибоко проникає в людську душу.

Стародавній Храм, що веде свою історію з IV століття н.е., багаторазово перебудовувався і оновлювався, поки не набув своєї сучасної форми. Голгофа, на якій був розіп'ятий Христос, Плита помазання, де лежало тіло Ісуса, і Кувуклія – місце самого Гробу Господнього – всі ці головні святині християнського світу перебувають під куполом великого Собору. Вони осяюють своїм духовним світлом усі церковні обряди святих літургій, що відбуваються в цій дивовижній церкві.

Центральне місце в цих Містеріях посідає величезна золота Чаша для Причастя, що сяє золотою пишнотою і переливами дорогоцінного каміння. Цей чудовий Потир репрезентує вершину мистецтва українських ювелірів. Майстри Київського ювелірного заводу створили шедевр світового рівня, гідний найвеличнішого Храму християнського світу. Над цим унікальним виробом працювала ціла команда професіоналів, яка ретельно підбирала дорогоцінні метали та самоцвіти. Вони втілили ці окремі елементи у досконалу форму священного сосуду, що символізує Чашу, з якої Ісус Христос та його учні пили вино на Тайній Вечері.

«Пийте від неї все, бо це є Кров Моя Нового Завіту, яка за багатьох виливається в полишення гріхів» - так передана в Євангеліє від Матвія ця божественна заповідь. З тих біблійних часів обряд причастя або Євхаристія став основним моментом Божественної Літургії, як Таїнства єднання людської душі з нашим Творцем, символом безсмертя та духовної чистоти. А Потир - містичним релігійним предметом, у якому дорогоцінні метали та каміння розчиняються у Святому Дусі та втрачають свою матеріальність. Внаслідок цього виникає та енергія, яка об'єднує всіх, хто молиться не тільки у Храмі, а й далеко за його межами у різних країнах і містах. На Землі існують тисячі християнських Соборів, але Храм Гробу Господнього, як головна святиня християнського світу, сяятиме своєю божественною силою добра, справедливості та людського щастя. І саме в цьому духовному Центрі світової цивілізації знаходиться Чаша для Причастя, яка сяє світлими променями Святого Духа на всі континенти.

Кожне велике творіння має свого творця. Є він і в цього чудового Потиру. Це Сергій Вікторович Цюпко - людина, яка протягом свого життя здійснила величезний духовний стрибок у своєму розвитку. З великого бізнесмена він перетворився на справжнього мецената, який здійснив багато вражаючих проектів, що прославляють нашу Україну. Вінцем його благодійної діяльності стало створення величезної колекції предметів релігійного культу, принесених у дар багатьом храмам, розташованим у Святій Землі. Після щедрих приношень гетьмана Мазепи у XVII столітті ніхто з українців не здійснював таких масштабних проектів у Єрусалимі та за його межами. Незгасний вогонь київських лампад освітлює Голгофу, Кувуклію, Камінь Помазання та Церкву Успіння Богородиці.

Кубок, з якого Христос причащав учнів, часто називають Святим Граалем. У нього вкладають різний зміст: від посудини для вина до згустків духовної енергії, що дарує безсмертя та абсолютну владу. У пошуки Грааля вкладали величезні ресурси імператори, папи та диктатори, йому присвячені релігійні трактати, романи та фільми, його назва давно стала загальним іменем пошуку духовної свободи та вічного життя. Сергій Цюпко не шукав Грааль, він подарував усім людям, які вірують у Бога, прекрасні творіння, наповнені величезною духовною енергією, і ці витвори мистецтва були з вдячністю прийняті у найбільшому християнському храмі Світу. За свій дар Сергій Цюпко був нагороджений найвищими нагородами Єрусалимського Патріарха.

«Все минає, і це минеться», - сказав великий мудрець цар Соломон. Все у світі має своє завершення, крім вічного Духа та нашого Творця. Храм Гробу Господнього стоїть уже 1600 років і стоятиме ще дуже довго. Потир, створений Сергієм Цюпком, розрахований на століття, а його духовна енергія назавжди поєднуватиме Стародавній Єрусалим з його духовним Небесним Братом Києвом.