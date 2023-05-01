Ермак похвалил работу Воздушных сил и ПВО

Оставляйте в укрытиях до окончания отбоя.

Воздушные силы и ПВО – очень мощные.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По привычке вместо некоторых слов он добавил смайлики.

Однако еще сохраняется угроза ракетного удара. Находитесь в укрытиях!

Не снимайте и не выкладывайте ПВО!

Фото: t.me/ermaka2022

Воздушные Силы и мобильные группы ПВО добивают остатки ракет. Ожидаем официальную информацию по сбитым воздушным целям.

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Борты стратегической российской авиации отошли от рубежей запуска ракет.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за ракетной опасности.

Добавим, что в Киевской области работает ПВО.