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Ермак похвалил работу Воздушных сил и ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
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Ермак похвалил работу Воздушных сил и ПВО

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Оставляйте в укрытиях до окончания отбоя.

Воздушные силы и ПВО – очень мощные.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По привычке вместо некоторых слов он добавил смайлики.

Однако еще сохраняется угроза ракетного удара. Находитесь в укрытиях!

Не снимайте и не выкладывайте ПВО!

© t.me/ermaka2022
Фото: t.me/ermaka2022

Воздушные Силы и мобильные группы ПВО добивают остатки ракет. Ожидаем официальную информацию по сбитым воздушным целям.

Борты стратегической российской авиации отошли от рубежей запуска ракет.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за ракетной опасности.

Добавим, что в Киевской области работает ПВО.

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Просмотры
13к
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