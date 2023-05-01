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Астрологический прогноз на 1 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
334
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 1 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, не стоит начинать новые дела – они не заладятся. Необходимо также сдерживать эмоции, которые сделают вспыльчивыми даже самых спокойных и уравновешенных людей: до добра такое поведение не доведет. 

Символ дня: сердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, индиго, ультрамарин, бирюзовый. 

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, окажутся непродолжительными и будут легко поддаваться лечению, но к нему надо приступать без промедления. 

Питание дня: пища в этот день должна быть легкой и постной, желательно также пить как можно больше воды. 

Стрижка дня: стричься сегодня не стоит. 

Дачные работы дня: можно заниматься землей: пахать, рыхлить, пропалывать грядки. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю. 

Табу дня: нельзя бить стеклянную посуду и разливать жидкость. 

Цитата дня: "Сами по себе мы ничего не значим. Важны не мы, а то, что мы храним в себе" (Рэй Брэдбери). 

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Дата публикации
Просмотры
334
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