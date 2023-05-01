Астрологический прогноз на 1 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, не стоит начинать новые дела – они не заладятся. Необходимо также сдерживать эмоции, которые сделают вспыльчивыми даже самых спокойных и уравновешенных людей: до добра такое поведение не доведет.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, индиго, ультрамарин, бирюзовый.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, окажутся непродолжительными и будут легко поддаваться лечению, но к нему надо приступать без промедления.
Питание дня: пища в этот день должна быть легкой и постной, желательно также пить как можно больше воды.
Стрижка дня: стричься сегодня не стоит.
Дачные работы дня: можно заниматься землей: пахать, рыхлить, пропалывать грядки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю.
Табу дня: нельзя бить стеклянную посуду и разливать жидкость.
Цитата дня: "Сами по себе мы ничего не значим. Важны не мы, а то, что мы храним в себе" (Рэй Брэдбери).
Читайте также:
- Финансовый гороскоп на май 2023 года
- Лунные Узлы в Тельце-Скорпионе 18 января 2022 - 17 июля 2023: что нас ждет в это время
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на май 2023 года
- Любовный гороскоп на май 2023 года