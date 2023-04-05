Favbet Foundation передал ВСУ два ударных БПЛА "Лазар"

Благотворительный фонд Favbet Foundation приобрел и передал два специальных тактических комплекса беспилотного авиационного комплекса "Лазар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
Эти комплексы уже стоят на вооружении ВСУ.
Оборудование было передано личному составу бригады специального назначения. Среди военнослужащих аппараты получили условное название Favbet-1 и Favbet-2.
Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 95 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн. грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году.
Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.