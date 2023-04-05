Маляр объяснила цель пропагандистских сообщений России об "успехах" в Бахмуте

Заместитель министра обороны Ганна Маляр подчеркнула, что россиянам не удается психологически повлиять на принятие решений Украиной по Бахмутскому направлению и объяснила, на что направлена пропаганда.

Об этом заместитель министра обороны написала в Telegram.

"Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению. Так же как не удается демотивировать наших бойцов. Несмотря на то, что все информационные сообщения врага о боях в Бахмуте направлены именно на это", — говорится в сообщении.

Маляр указала на информационные инструменты, которые враг использует в пропаганде: сообщения о якобы его успехе в различных формах и видах и свидетельстве о якобы рассекреченных планах и решениях руководства по Бахмуту.

"Анализ этих сообщений показывает, что враг не может найти действенные нарративы, поэтому информация больше похожа на испытание всех возможных вариантов. Скажем, версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти", — резюмировала заместительница министра обороны.

Напомним, ранее Ганна Маляр сообщала, что в Бахмуте враг задействовал профессиональные подразделения десантников.

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