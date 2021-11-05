Как прошли сутки на Донбассе: обстрелы были, потерь нет

Боевики продолжают обстреливать позиции наших воинов.
За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, боевики стреляли:
- У Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
- В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- В направлении Зайцево вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.
- В районе населенного пункта Майорск оккупанты совершили два обстрела из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.
- Недалеко от Новотошковского русские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним, во вторник, 2 ноября, вражеский снайпер вблизи Павлополя в Донецкой области убил украинского бойца. В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде на Facebook сообщили, что украинского защитника, которого убили оккупанты, звали Сергей Елисеев. Он защищал Украину с первых лет войны. У воина остались жена и сын.
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