Як минула доба на Донбасі: обстріли були, втрат немає

Бойовики продовжують обстрілювати позиції наших воїнів.
Протягом минулої доби, 4 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Зокрема, бойовики стріляли:
- Біля Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
- В напрямку Попасної противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- У напрямку Зайцевого ворожі війська вели вогонь двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також артилерію калібру 152 мм.
- У районі населеного пункту Майорськ окупанти здійснили два обстріли з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.
- Неподалік Новотошківського російські найманці двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, у вівторок, 2 листопада, ворожий снайпер поблизу Павлополя на Донеччині вбив українського бійця. У 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді на Facebook повідомили, що українського захисника, якого вбили окупанти, звали Сергій Єлисєєв. Він захищав Україну з перших років війни. У воїна залишились дружина та син.
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