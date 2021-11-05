Україну можуть виключити із "зеленого списку" ЄС для подорожей - ЗМІ

Україну можуть виключити із "зеленого списку" ЄС для подорожей - ЗМІ

Рішення можуть ухвалити вже наступного тижня.

Виключити Україну з "зеленого списку" через погіршення ситуації з ковідом планують у ЄС вже наступного тижня.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 листопада.

Цю інформацію повідомив кореспондент "Радіо свобода" Рікард Джозвяк із посиланням на власні джерела. За його словами, рішення не означатиме миттєвої заборони перетинати європейські кордони, адже кожна країна ЄС встановлює свої правила в’їзду. Втім, уряди таки прислуховуються до рекомендацій Брюсселя.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обіцяв зробити все, щоб наші громадяни продовжували їздити до ЄС навіть після виключення України із "зеленого списку".

Новини світу: у ЄС планують викреслити Україну з "зеленого списку"

Як повідомлялося, наприкінці листопада Україну залишили у "зеленому" списку Євросоюзу.

Нагадаємо, від 24 вересня на порталі "Дія" можна згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Як згенерувати документ: покрокова відеоінструкція.

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