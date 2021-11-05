Украину могут исключить из "зеленого списка" ЕС для путешествий — СМИ

Украину могут исключить из "зеленого списка" ЕС для путешествий — СМИ

Решения могут быть приняты уже на следующей неделе.

Исключить Украину из "зеленого списка" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом планируют в ЕС уже на следующей неделе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 ноября.

Эту информацию сообщил корреспондент "Радио свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники. По его словам, решение не будет означать мгновенный запрет пересекать европейские границы, ведь каждая страна ЕС устанавливает свои правила въезда. Впрочем, правительства прислушиваются к рекомендациям Брюсселя.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещал сделать все, чтобы наши граждане продолжали ездить в ЕС даже после исключения Украины из "зеленого списка".

Новости мира: в ЕС планируют вычеркнуть Украину из "зеленого списка"

Как сообщалось, в конце ноября Украину оставили в "зеленом" списке Евросоюза.

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