Захищав Україну з перших років війни: назвали ім'я та показали фото українського воїна, якого вбили окупанти

Захищав Україну з перших років війни: назвали ім'я та показали фото українського воїна, якого вбили окупанти

У загиблого залишились дружина та син.

У вівторок, 2 листопада, ворожий снайпер поблизу Павлополя на Донеччині вбив українського бійця.

Про це 2 листопада йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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У штабі Операцій об'єднаних сил повідомляють, що загалом за добу російські найманці 11 разів відкривали вогонь у бік позицій Збройних сил. Найчастіше з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї били неподалік Новолуганського. Також під вогнем були Авдіївка і село Водяне, що біля Маріуполя.

У 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді на Facebook повідомили, що українського захисника, якого вбили окупанти, звали Сергій Єлисєєв. Він захищав Україну з перших років війни. У воїна залишились дружина та син.

"Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому було не байдуже на долю власної країни.

Керівництво бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття рідним, друзям, близьким і товаришам", - повідомили в 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

Новини з фронту: ворожий снайпер вбив українського бійця

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