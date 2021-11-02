У Рівному в квартирі, яку здавали подобово, вбили жінку: поліція розшукує громадянина Туреччини

Покійна орендувала для іноземця квартиру.
У Рівному на вулиці Волинської Дивізії знайшли вбитою 38-річну жінку. До розправи може бути причетний 48-річний громадянин Туреччини.
Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.
Тіло 38-річної жінки 2 листопада о 10:20 знайшла власниця квартири, яка подобово здавала в оренду помешкання. Вона повідомила, що житло для іноземця орендувала покійна. Власниця квартири не могла додзвонитись до орендарів, а тому прийшла у помешкання, де виявила тіло.
На місці вбивства працювали правоохоронці. Наразі поліція розшукує 48-річного громадянина Туреччини Каратаса Екрема. Його підозрюють у вбивстві українки.
Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Іноземця розшукують.
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