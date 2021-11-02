Приревнував: на Волині чоловік до смерті побив дружину

Приревнував: на Волині чоловік до смерті побив дружину

Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

У Волинській області 43-річний чоловік жорстоко побив дружину. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

Про це повідомили в прокуратурі Волинської області.

Інцидент стався 11 вересня 2021 року в м. Ківерці Волинської області. Там 43-річний чоловік, будучи нетверезим, через ревнощі жорстоко побив свою дружину. Через 10 днів від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.

Чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 121 КК України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті). Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

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