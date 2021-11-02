У Полтавській області на залізничному переїзді загинув 35-річний чоловік: що сталося

У Полтавській області на залізничному переїзді загинув 35-річний чоловік: що сталося

На місці працюють копи.

У Полтавській області у місті Лубни на залізничному переїзді загинув 35-річний місцевий мешканець. Чоловік від отриманих травм загинув.

Про це повідомила пресслужба поліція Полтавської області.

Відомо, що трагедія сталася 2 листопада близько 14:00. Про інцидент поліцію сповістили мешканці Лубен. Громадяни і розповіли про те, що потяг смертельно травмував чоловіка.

Попередньо встановлено правоохоронцями, що на 179 кілометрі перегону "Лубни - Солониця" потяг наїхав на 35-річного жителя міста Лубни. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

За цим фактом вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, під Фастовом вантажівка влетіла у локомотив на залізничному переїзді.

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