Надя Дорофєєва розкрила "страшну" правду, куди діває купу квітів після концертів

Також артистка зазначила, що була б щасливіша отримувати шкарпетки.

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками, як вона сказала, "страшною правдою".

Зірка розсекретила, куди діває купу квітів, які їй дарують під час концертів. Надя зізналася, що фізично вона не може з собою забирати усі букети.

"На жаль, у турі, коли ми переїжджаємо з міста в місто, просто неможливо взяти в автобус усі. Тому артисти забирають з собою до готелю максимум декілька букетів. Решту ми намагаємося завжди роздарувати: офіціантам, які обслуговують у закладі, персоналу в готелі, де зупиняємось, працівникам концертного майданчика… Загалом намагаємося дати букетам друге життя!" – розповіла Дорофєєва.

instagram.com/nadyadorofeeva

Також виконавиця зізналася, що інколи після концерту залишається у пустій залі, збирає всі букети і фотографується з ними.

"Щоразу серце розривається, бо не можеш усе це забрати додому. А далі – наступне місто, наступний концерт та наступна квіткова порція", - додала Надя.

instagram.com/nadyadorofeeva

Водночас зірка зізналася, що квіти, попри їхню кількість, завжди для неї – яскраве враження. Однак зауважила, що була б не проти замість букетів отримувати дещо інше:

"Але, чесно – якби замість букетів глядачі щоразу дарували мені шкарпетки, я була б дуже щасливою, бо вони не пропадають", - пояснила артистка.

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