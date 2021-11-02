Надя Дорофеева раскрыла "страшную" правду, куда девает кучу цветов после концертов

Также артистка отметила, что была бы счастливее получать носки.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками, как она сказала, "страшной правдой".

Звезда рассекретила, куда девает кучу цветов, которые ей дарят во время концертов. Надя призналась, что физически она не может с собой забирать все букеты.

"К сожалению, в туре, когда мы переезжаем из города в город, просто невозможно взять в автобус все. Потому артисты забирают с собой в отель максимум пару букетов. Остальное мы стараемся всегда раздарить: официантам, которые обслуживают в заведении, персоналу в отеле, где останавливаемся, работникам концертной площадки…В общем, стараемся дать букетам вторую жизнь!" – рассказала Дорофеева.

instagram.com/nadyadorofeeva

Также исполнительница призналась, что иногда после концерта остается в пустом зале, собирает все букеты и фотографируется с ними.

"Каждый раз сердце разрывается, потому что не можешь все это забрать домой. А дальше — следующий город, следующий концерт и следующая цветочная порция", — добавила Надя.

instagram.com/nadyadorofeeva

В то же время звезда призналась, что цветы, невзирая на их количество, всегда для нее – яркое впечатление. Однако заметила, что была бы не против вместо букетов получать нечто иное:

"Но, честно – если бы вместо букетов зрители каждый раз дарили мне носки, я была бы очень счастлива, потому что они не пропадают", — объяснила артистка.

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